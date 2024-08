Gin gin namesto čin čin

TRST Ne čin čin, ko bodo ljubitelji gina v soboto, 7. septembra, s tem priljubljenim destilatom nazdravljali na Gradu svetega Justa, bo odzvanjalo Gin Gin. Tako je namreč ime kulinaričnemu dogodku, ki ga v prostorih nekdanje grajske vinoteke na stolpu Lalio od 16. do 22. ure prirejata podjetje ForevenTSin Občina Trst. Dogodek so včeraj dopoldne predstavili v muzeju orientalske umetnosti na Kavani.

Da gin združuje mlado in manj mlado, je povedal tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi. Samo prireditev pa je predstavil Diego Colarich, predsednik ForevenTS. Vstopnice za dogodek, ki stanejo 25 evrov, so že na prodaj na spletni strani www.forevents.org. V ceno je vključeno neomejeno število degustacij te priljubljene alkoholne pijače ter en gin tonik, koktajl, ki združuje šilce gina in dozo tonika. Ker gin spodbuja apetit, so organizatorji poskrbeli tudi za ponudbo lokalnih dobrot.

Colarich je razložil, da je gin, za razliko od drugih destilatov, tak napitek, pri katerem lahko pridelovalci eksperimentirajo z dodajanjem različnih arom. Okus brina, ki mora prevladati, velikokrat dopolnjujejo arome agrumov, začimb in dišav. Ravno tako se je mogoče poigrati s toniki in tako ustvariti dovršeno osvežujočo kombinacijo okusov.

Svoje izdelke bo na gradu ponujalo 18 destilarn iz Italije, Avstrije in Slovenije. Lokalne pridelovalce bo zastopala Farma Jakne iz Štivana. Prekmurski gin bo ponujala destilarna Pozvačin iz Gornje Bistrice, z dolenjskega Obrha pa v Trst prihaja destilarna Berryshka. V Salzburgu pa pridelujejo gin, ki ga bo ponujala destilarna 5020 Destillerie. Celoten seznam pridelovalcev je na voljo na spletni strani, na kateri prodajajo vstopnice za dogodek.

Kot je povedal Colarich, gre pri sobotnem večeru, ki bo namenjen ginu, za drugo od štirih alkoholnih prireditev na Gradu svetega Justa. Jeseni bo v sklopu festivala Il San Giusto del gusto (Sveti Just okusov) namreč tam mogoče okušati tudi pivo in penine, pridelane po klasični metodi, maja pa je niz uvedel festival Amber Wine.