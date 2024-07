Giuseppe Verdi ima novo podobo

Koračnica iz opere Aida Marcia trionfale v izvedbi trobilnega tria je pospremila današnje slovesno odkritje prenovljenega kipa skladatelja Giuseppeja Verdija na Trgu san Giovanni. Kip z masivnim marmornatim podstavkom (na njem so zopet vidni originalni napisi), ki so ga restavrirali na pobudo tržaškega Rotary kluba, so danes slavnostno predali namenu župan Roberto Dipiazza, odgovorni v deželni vladi za lokalne avtonomije Pierpaolo Roberti, predsednik Rotaryja Alessandro Zanmarchi in njegova predhodnica Gaia Furlan, pobudnica prenove kipa skladatelja. K prenovi so prispevali tudi Fundacija Casali in podjetji Officine Meccaniche Vidali ter Riccesi Holding.

»Prenova kipa je sad zglednega sodelovanja med javno upravo in organizacijami tretjega sektorja,« je povedal Roberti in spomnil, da so kip postavili že leta 1906, bil je to prvi kip tega skladatelja v Italiji. Roberti je omenil tudi uničenje kipa leta 1915: simbol italijanstva so podporniki Avstro-ogrske uničili, ko je Italija Avstriji napovedala vojno. Leta 1926 so tako iz pretopljenih avstrijskih topov izdelali nov kip. Resnici na ljubo so 16. avgusta leta 1926, nekaj mesecev po postavitvi novega kipa, na trgu razgrajali tudi fašisti, ki so ob Verdiju zažgali slovenske knjige, ki so jih nagrabili v knjižnici Mladinskega društva pri Svetem Ivanu.

Delo v ekipnem duhu je pohvalil tudi tržaški župan, ki se je ob prerezu traku spomnil tudi Fulvie Costantinides, mecenke in članice Rotary kluba, ki se je že leta 1996 zavzela za prenovo kipa in jo financirala.