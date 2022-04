Glasba v spomin na talce v Ulici Ghega (video)

Na stopnišču, kjer so 23. aprila 1944 nacisti obesili 51 civilistov – v prvi vrsti slovenskih, italijanskih in hrvaških antifašistov – je danes dopoldne odmevala glasba. Štirje mladi gojenci konservatorija Tartini so ravno 23. aprila na tistem istem stopnišču odigrali Šoštakovičev Kvartet št. 8. op. 110, ki ga je veliki ruski skladatelj posvetil žrtvam druge svetovne vojne. Sara Schisa in Milica Orlić na violinah, Danijel Trajković na violi in Emanuele Francesco Ruzzier na violončelu so številnim prisotnim podarili z emocijami nabit koncert.