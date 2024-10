Goljufu izročila 50.000 evrov

Včeraj je prišlo v Ulici Baiamonti do drzne goljufije. Kot poroča portal TriestePrima, je bil spet dejaven lažni odvetnik, ki je žrtev prepričal, naj mu izroči vsoto denarja. Oškodovancu je telefonirala oseba, ki se je izdajala za lažnega odvetnika. Goljuf je žrtvi po telefonu lagal, da je bil njen sorodnik vpleten v hudo nesrečo, pri čemer je trdil, da je potrebnih za izplačilo odškodnine več deset tisoč evrov. Malo za tem je njegov pajdaš prišel na dom žrtve in od nje zahteval, da mu izroči 50.000 evrov. Žrtev je goljufiji nasedla in mu izročila denar, na kar sta nepridiprava s plenom izginila v neznano.

Dogodek je žrtev prijavila policiji, ki preiskuje okoliščine kaznivega dejanja. Do podobne goljufije naj bi prišlo včeraj tudi v Ulici Crispi, kjer je goljuf na enak način žrtev oškodoval za 1500 evrov. Ob velikem številu tovrstnih goljufij policija poziva občane, naj ne nasedajo goljufom, naj jim nikar ne izročajo gotovine in naj v primeru suma goljufije pokličejo na interventno številko 112.