Grozdje je sladko in zdravo. Tako je povedal Stefano Rosati, svetovalec pri Kmečki zvezi, ki je v prejšnjih dneh opravil prve meritve sladkorne stopnje in skupnih kislin v grozdnih jagodah v Boljuncu, na Kontovelu in v Saležu. Letošnja, nekoliko zgodnja trgatev je na Tržaškem sicer že v teku: »Od Brega do Križa, Proseka in Kontovela že trgajo bele sorte, kot so chardonnay, sauvignon in tudi vitovska. Velika trgatev ravnokar poteka v tem koncu tedna in se bo nadaljevala še v naslednjem. Prve so bile na vrsti bele sorte za peneča vina, za rdeče sorte pa bo treba še malo počakati, od sedem do deset dni,« je pojasnil Rosati.

Količinsko je letina nekoliko slabša, je še povedal izvedenec. Bo pa kar se tiče kakovosti dobra. »Malo je bilo vreme nenaklonjeno na začetku leta, malo je bilo tudi peronospore, sedaj pa je grozdje res lepo in zdravo. Na zrelost grozdov je vplivalo tudi močno sonce, ki je omogočilo, da so kisline padle in da so trenutno kar nizke,« je obrazložil Rosati in dodal, naj vinogradniki ne čakajo preveč, preden začnejo trgati, saj tvegajo, da se z rezultati njihovega trdega dela posladka divjad.

S prihodnjimi meritvami bo svetovalec pri Kmečki zvezi Stefano Rosati ugotavljal stopnjo sladkorja in kislin v grozdju na Krasu, in sicer v Repnu. Meritve bo izvajal v torek, 10. septembra, med 15.30 in 17. uro na repenski kmetiji Renza Tavčarja.