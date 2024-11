Huda nesreča pri Rižarni

Danes popoldne je prišlo v bližini tržaške Rižarne do hude prometne nesreče. Na rampi, ki vodi do avtocestnega priključka RA13 je motorno kolo trčilo v kombi. Motorist naj bi namreč vozil v smeri proti Miljam na nasprotnem voznem pasu, ko je proti njemu pripeljal kombi. Trk je bil neizbežen. Po prvih informacijah, naj bi bila v trku hudo poškodovana motorist in njegov sopotnik, reševalci so ju odpeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so ju sprejeli z rdečo triažno kodo. Rampa, ki vodi proti avtocesti, je zaprta v obe smeri, na kraju nesreče so posredovali lokalni policisti in gasilci, ki odpravljajo posledice nesreče.