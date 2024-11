Huje poškodovana v lovski nesreči pri Bazovici

Danes dopoldne se je 60-letna ženska zelo hudo poškodovala med lovom v Bazovici. Lovsko orožje ji je poškodovalo nogo, zadelo naj bi jo več šiber. Njeno življenje visi na nitki. Do nesreče je prišlo med 10.30 in 11.30 v Pirčevi dolini (gozd Bazzoni) pred sinhrotronom, so sporočili tržaški gorski reševalci. Na kraju se je 60-letnica mudila z drugimi lovci, so še pojasnili.

Gorski reševalci so ji priskočili na pomoč z zdravstvenim osebjem službe 118. Do rešilnega vozila so jo na nosilih prepeljali po dvesto metrov dolgi gozdni stezi. Policisti in mestni redarji preučujejo okoliščine nezgode.