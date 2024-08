Branje spodbuja otroke k razumevanju

Od 30. avgusta do 1. septembra bo Trst gostil 39. kongres Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBBY (International Board on Books for Young People). Ibby je neprofitna organizacija, ki jo je leta 1953 v Zürichu ustanovila novinarka in pisateljica Jella Lepman. Sedež ima danes v Baslu, v Švici, in sestavlja jo 84 nacionalnih sekcij po vsem svetu. Zveza IBBY predstavlja države z dobro razvitimi programi založništva in opismenjevanja ter države s peščico strokovnjakov, ki opravljajo pionirsko delo na področju založništva in promocije otroških knjig.

Bralno kulturo promovira tako med dojenčki in otroki kot tudi najstniki, je na včerajšnjem predstavitvenem srečanju v tržaški mestni hiši povedala koordinatorka organizacijskega odbora tržaškega kongresa Elisabetta Lippolis in spomnila, da se tržaški kongres ponaša s podporo pomembnih institucionalnih partnerjev, kot so Center za knjigo in branje Ministrstva za kulturo, Dežela Furlanija - Julijska krajina in Občina Trst. Veliko je tudi partnerjev, med katerimi je tudi Primorski dnevnik.

Slogan, ki so ga organizatorji izbrali za letošnji kongres, je Pridružite se revoluciji! Ponudimo vsakemu otroku dobre knjige. Gre za poziv k pogumu v težkih časih, v katerih lahko dobre knjige pripomorejo k mednarodnemu razumevanju in pomagajo zlasti najmlajšim, da si predstavljajo drugačne, pravičnejše svetove za vse. V Trst se bo na kongres pripeljalo več kot 630 udeležencev iz 65 držav. Izredno zajeten program je na voljo na spletni strani www.ibbycongress2024.org. V kongresnem centru se bodo vrstili okrogle mize, razprave, debate med najstniki, magistrska branja, prispevki oz. predstavitev dobrih praks posameznih udeleženih držav, delavnice, mednarodne nagrade in družabni dogodki.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.