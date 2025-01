Igor Gabrovec: Začrtali bomo smer plovbe do leta 2027

V devinsko-nabrežinski občini stopa vodstvo v drugo polovico upravnega mandata. »Ugotavljam, da smo dobro pluli,« pove župan Igor Gabrovec, ki je za konec januarja sklical sestanek levosredinske koalicije, da bi »začrtali nadaljnjo smer plovbe do leta 2027«. Kakšna pa je bila doslej? Intenzivna in vznemirljiva, ocenjuje: upravni program razvijajo dosledno in odločno, čeprav vse ne gre tako, kakor bi želeli. Zadovoljen je z okrepitvijo občinske ekipe z novimi zaposlitvami in s prvo reorganizacijo uradov, napoveduje pa še približno deset novih zaposlitev. »Ustanovili smo samostojen urad, ki se ukvarja z nepremičninami, in še urad, ki bo pristojen za javne razpise in pogodbe. Kadrovsko smo okrepili tudi urad za javne gradnje, kar nam bo omogočilo, da pospešimo vrsto investicij, ki že več let stojijo.«

Ob prehodu v novo leto je spregovoril o skorajšnjem odprtju nabrežinskega placa, ki je bil skoraj dve leti zaprt zaradi obnove, o načrtih za Sesljanski zaliv, ki je bil predolgo zanemarjen, pa tudi o tem, da je včasih bolje izklopiti telefon ...

