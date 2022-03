Igor Gabrovec županski kandidat

Igor Gabrovec je tudi uradno levosredinski županski kandidat v Občini Devin - Nabrežina. Novica, ki naj bi jo po dolgem molku razkrili šele na jutrišnji novinarski konferenci v Grudnovi rojstni hiši v Nabrežini, je predčasno prodrla v javnost. Sedanjega občinskega svetnika Liste Skupaj-Insieme in enotni politično-upravni program podpira »združena ekipa« vseh političnih sil in občanskih list iz opozicijskih vrst, ki si prizadeva za enoten politični in upravni načrt kot odločna alternativa desničarski koaliciji županje Daniele Pallotta.

Poenoten nastop in skupen predlog političnih sil oz. občanskih list, ki so se pred petimi leti predstavile s štirimi različnimi županskimi kandidati, predstavlja najboljši odgovor skregani krajevni desnici, ki se je po večmesečnih neokusnih spopadih šele zadnji hip navidezno zedinila na osnovi porazdelitve stolčkov in oblastniških dogovorov v pisarnah tržaških političnih veljakov, so utemeljili svojo odločitev v opoziciji. Slednja se želi predstaviti kot osnovno jedro nove in strnjene upravne ekipe s ciljem, da v prihodnjih tednih sestavi konkreten in uresničljiv program, ki bo sooblikovan s soudeležbo vseh vaških skupnosti in družbeno-gospodarskih skupin.

Z jutrišnjim dnem štarta tudi programska delavnica, s katero bo levosredinska koalicija privabila k sodelovanju nove politične in družbene skupine, ki so dejavne na občinskem območju.