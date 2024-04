Ob pomanjkljivostih predlogi za boljši javni prevoz v Bregu

Javni prevoz na območju dolinske občine prav gotovo ne zadošča potrebam uporabnikov. Nazadnje smo na začetku aprila poročali o zbiranju podpisov v Mačkoljah in Prebenegu, s katerim so krajani opozorili, da se pripelje v vas v teku dneva daleč premalo avtobusov.

Temi neustreznega javnega prevoza se je na zadnjem zasedanju občinskega sveta posvetila odbornica Elisabetta Sormani. Na srečanju s predstavniki mestnega prevoznega koncesionarja Trieste Trasporti, ko so analizirali avtobus na klic oz. prevozno dejavnost od junija 2023, je dolinsko občinsko vodstvo načelo vprašanje morebitnih rešitev.

»Januarja so nam občani izročili podpise z željo po številnejših avtobusnih povezavah oz. za novo krožno progo znotraj občinskega ozemlja, kar bi pomenilo, da bi bilo avtobusi bolj pogosti. Doslej so katerikoli ukrep omejevali namreč kilometri,« je poudarila odbornica. Občina je družbi Trieste Trasporti ob tisti priložnosti ponudila predlog za krožno linijo, v zameno pa prejela drugačen namig. Slednji predvideva spremembo avtobusne linije 41, ki povezuje Boljunec z glavno železniško postajo in bi po novem podaljšala svojo pot še do dela Naselja sv. Sergija, ki ga tačas avtobusi skorajda obidejo, se pravi še do ulic Rosani, Maovaz in Grego pa do Via Flavia s končno postajo pri Valmauri. Od tod bi lahko uporabniki stopili na drug avtobus in se odpeljali v mesto.

Občinski odbor je tudi v pogovoru z uporabniki preučil predlog družbe TT, ki mu gre pripisati edino prednost, da 90-minutni razmik med avtobusi skrajša na 45 minut. Predlog TT predvideva večjo pogostost voženj na progi Boljunec-Boršt-Ricmanje-Domjo na 45 minut, kar pomeni, da bi bilo dnevno 22 voženj (danes jih je 14). »Kar je spodbudno, vendar še ne rešuje situacije,« je poudarila odbornica in namignila na veliko pomanjkljivost, ki jo predstavlja ukinitev neposredne povezave s središčem Trsta, ki jo trenutno koristi 90 odstotkov uporabnikov (in 100 odstotkov višješolcev).

Če vzamemo na primer vožnjo od Ricmanj do Ulice Carducci traja slednja danes 20 do 22 minut. Z omejitvijo proge pri Valmauri, bi morali potniki izstopiti pri Domju (da jim ne bi bilo treba narediti kroga po Naselju sv. Sergija), se sprehoditi do Ceste za Glinščico in pri kavarni Pane quotidiano počakati na avtobuse 21, 23 ali 40, da bi se z njimi odpeljali v mesto. Čas vožnje bi se podaljšal za dodatnih 17 minut. Obratna pot pa bi bila še bolj komplicirana, saj bi uporabniki tvegali, da bi pri Domju na avtobus 41 čakali tudi 45 minut. Povečanje števila voženj se dejansko izniči z neprijetnostmi, ki jih predvideva prestopanje in podaljšanje časa potovanja, so ugotavljali na občini.

