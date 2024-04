»Nacionalni dan žalovanja.« To je 25. april, italijanski praznik osvoboditve, za fašistične skrajneže, ki so se znesli nad spomenikom padlim v Istrski ulici v Trstu. S črno barvo so na kamen napisali »25 aprile lutto nazionale«. Pred spomenikom se bo ob 9.30 začela tradicionalna svečanost v spomin na padle za osvoboditev. Slavnostni govornik bo pesnik Marij Čuk.