Igra v godbi in komponira

Luca Coretti, odličnjak, ki je petletni študij na znanstveni smeri liceja Franceta Prešerna sklenil s stotico, je zadovoljen z izbiro izpred petih let: »Licej me je ustrezno pripravil za nadaljnjo študijsko pot, tako na humanističnem kot na znanstvenem področju.« Mladeniča, ki odlike na maturi ni pričakoval, sedaj čaka študij elektrotehnike na Univerzi v Trstu.

Vsestransko aktiven mladenič v prostem času komponira elektronsko glasbo. »Na sintesajzerju ustvarim melodijo, ki jo nato s posebnim računalniškim programom obdelam v končno skladbo. Komponiranje me nasploh sprošča,« je pojasnil Luca, ki se zanima za elektroakustično glasbeno sceno. V prihodnosti bi rad študij elektrotehnike tudi kombiniral s strastjo do te glasbene zvrsti. Ne le elektronska, tudi godbeniška glasba navdušuje odličnjaka od Domja, ki že deset let vadi tolkala pri Pihalnem orkestru Ricmanje, pet let pa v glasbenem sestavu aktivno nastopa.