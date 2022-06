Iz Rima sveža sredstva za Miramar

Miramarski grad in park si je s predloženimi projekti izboril vsa finančna sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), za katera je bil zaprosil. Gre za štiri projekte, ki zadevajo zgodovinske vrtove, digitalizacijo, izboljšanje energetske učinkovitosti in dostopnost muzeja.

»Zelo sem zadovoljna, zahvaljujem se svoji mali ekipi uradnikov, ki je izvedla odlično delo. Pri pripravi uresničljivih projektov je pomembno biti virtuozni in hkrati daljnovidni,« je komentirala direktorica Andreina Contessa. Pojasnila je, da predstavlja največji dosežek pridobitev dveh milijonov evrov za park: S tem denarjem bodo uredili območje za konjušnico. »Seveda je pomembno pridobiti sredstva, odprto pa ostaja vprašanje osebja, ki bi se s tem ukvarjalo. Potrebovali bi več kadrov,« je pristavila direktorica.

Iz poglavja NOO, ki zadeva »odpravo fizičnih, kognitivnih in komunikacijskih ovir v muzejih«, je Miramarski park prejel 558.387 evrov za načrt »govorečih stez«, ki (potem ko so na gradu že odstranili arhitektonske pregrade) spodbuja obiskovanje gradu in parka zlasti med slabovidnimi osebami, ki bodo imele na voljo ustrezne pripomočke, tudi v obliki spletnih aplikacij.

En milijon evrov bo namenjen izboljšanju energetske učinkovitosti, saj je miramarska vodovodna, energetska, plinska in internetna infrastruktura zastarela ter potratna. Največji delež pa bo kot omenjeno vložen v sam park, v obnovo pešpoti ter območja, ki se vzpenja za konjušnico in je delno nedostopno.