Iz Rima zagotovila za žičnico

Postopek, ki zadeva gradnjo žičniške infrastrukture med Trstom in Opčinami, bo šel naprej tudi brez evropskih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO). Projekt bo financirala država. Ta zagotovila je na ministrstvu za infrastrukturo in promet danes prejel župan Roberto Dipiazza, ki se je v Rim odpravil z občinsko odvetniško ekipo in direktorjem oddelka za prostorsko načrtovanje Giuliom Bernettijem. Ministrski uradniki so ocenili, da je tržaški projekt za njih še naprej strateškega pomena in da bodo zato sprožili postopek za sprejetje odloka, ki bo financiranje iz sklada NOO spremenil v financiranje iz državnega proračuna.

»Domov se vračamo kot zmagovalci. Vesel sem, da je naš projekt za ministrstvo še naprej strateško pomemben,« je odločitev pokomentiral Dipiazza. Zadovoljen je tudi občinski inženir Giulio Bernetti, ki je pred leti v Rim poslal projekt žičniške naprave kot projekt trajnostne mobilnosti. Manj vesel je nasprotnik teh namer William Starc, gonilna sila odbora No ovovia. Za Starca je bila odločitev ministrstva sicer pričakovana, a to še ne pomeni, da se bo njihov boj končal. »Ne vem, če se mestne oblasti zavedajo, da omejitve na območjih Nature 2000 še naprej obstajajo. Teh tudi državni denar ne more zmanjšati,« je opozoril aktivist, ki je spomnil tudi, da je deželna uredba glede presoje vplivov na okolje na mizi Državnega upravnega sodišča. Zoper njo so bile vložene kar tri tožbe.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.