»Jadranje je šport za vse spole in starosti«

Američanka Wendy Schmidt, zmagovalka Barcolane 2022, vlagateljica in filantropinja, pa tudi lastnica Inštituta Schmidt Ocean, obožuje Trst. Prvič je v mesto prišla pred dvema letoma: ga videla in v njem tudi zmagala. V Trst je takrat prišla s 50-metrsko jadrnico Deep Blue in regato prejadrala v 57 minutah. Utrip, ki ga je takrat ujela med Barcolano, jo je navdušil. To navdušenje je bilo tako veliko, da je ob zmagi Miramarskemu rezervatu darovala sto tisoč evrov. In s to ustanovo sodeluje tudi na tokratni Barcolani. Njena fundacija za varovanje oceanov in Miramarski rezervat ozaveščata obiskovalce montažne hiške na Velikem trgu o pomenu varovanja morij in oceanov. Lady Wendy, kot so Tržačani poimenovali filantropinjo, je v Trst prispela v petek. Vzela si je tudi čas za naš dnevnik in z nami poklepetala o trajnostnem razvoju in jadranju. Njeno delo namreč presega tradicionalno dobrodelnost, saj temelji na sistemskem razmišljanju, celostni metodi, ki upošteva medsebojno prepletanje ekoloških, družbenih in gospodarskih sistemov.

Dobrodošli v Trst gospa Schmidt. Kakšen občutek imate ob vrnitvi v to mesto?Fantastičen. Vsakič, ko pridem sem, je kot da bi bilo prvič. Vse je čudovito, obožujem dogajanje okoli Barcolane. Trst se mi v tem trenutku zdi najbolj inkluzivno mesto na svetu.V petek je potekala regata Women in sailing, katere namen je spodbujati mešane posadke. Lahko s tovrstnimi pobudami spodbujamo večjo enakopravnost spolov v družbi na sploh?Osebno menim, da je jadranje šport za vse spole in vse starosti. Problem ni povezan s spolno neenakopravnostjo, ampak z dostopom do tega športa. Ta šport ni težje dostopen samo ženskam, ampak tudi moškim.

Morda zato, ker velja za drag šport?Jadranje seveda ni poceni šport, a prepričana sem, da ni samo stvar denarja. Če bi jadralni klubi bolj sistematsko delali na tem, da bi otrokom približali ljubezen do jadranja, bi se veliko več ljudi odločalo za jadranje.

Se boste udeležili Barcolane 56?S prijatelji se bom vkrcala na eno od jadrnic, ki bodo tekmovale.