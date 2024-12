Kakšno je bilo življenje pod devinskimi gospodi

Podroben opis življenjskih razmer in raznolikega družbenega dogajanja v 74 kraških vaseh v 19. stoletju: vse to po novem zaobjema obsežna knjiga Iga Legiše z naslovom Gospod kmet - vasi pod devinskimi gospodi leta 1848. Prejšnjo sredo so jo predstavili v dvorani Vzgojno zaposlitvenega središča v Mavhinjah na pobudo ŠKD Cerovlje Mavhinje.

Knjiga, ki je sad avtorjevega raziskovalnega truda in ljubezni do Krasa, jemlje v pretres zgodovino kraških vasi na obeh straneh meje. Začetna poglavja v delu, ki je izšlo s fotografskim gradivom v dvojezični obliki, so posvečena orisu dogajanja od naselitve Slovencev na Kras do marčne revolucije leta 1848. Legiša opisuje zgodovino ljudi in vaških skupnosti od Štorij in Merč do Devina ter Vrha. Na tem območju so v teku stoletij vladali devinski gospodje. Predstavil je fevdalne odnose, izkoriščanje kmetov, čas kmečkih uporov, vladavino Marije Terezije in Jožefa II. ter podrobno opisal urbarske dajatve od leta 1573.