Karabinjerji med poostrenimi kontrolami na Krasu aretirali eno osebo

Na Krasu se po nedavnih tatvinah nadaljuje obsežna akcija karabinjerjev. Včeraj so nadzorovali stanje na Opčinah, pri Banih, v Trebčah, na Padričah, na Proseku in Kontovelu ter na območju občin Devin-Nabrežina, Zgonik in Repentabor. Identificirali so 110 ljudi in ustavili 80 vozil, pri čemer so aretirali eno osebo in eno osebo ovadili. Naložili pa so tudi štiri globe zaradi kršitev prometnega zakonika.

Aretirali so srbskega državljana, že znanega organom pregona zaradi kaznivih dejanj proti premoženju. Večkrat je kršil omejitev prostosti oz. preizkusni ukrep. Odvedli so ga v tržaški zapor.

Eno osebo, državljana Moldavije, so ovadili zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Alkotest je namreč pokazal 1,21 grama oz. 1,17 grama alkohola v litru krvi, poleg tega nima vozniškega dovoljenja. Avtomobil so zasegli. Naložili so skupno štiri globe zaradi kršitve prometnega zakonika v skupnem znesku 5.500 evrov.

Karabinjerji napovedujejo, da bodo še nadaljevali z obsežno akcijo proti tatvinam in da bodo kontrole še poostrili ob božičnih praznikih.