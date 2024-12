Karabinjerji zasačili pet vinjenih voznikov

Tržaški karabinjerji sporočajo, da so tekom preteklega konca tedna izvedli poostrene kontrole po Trstu in Krasu. Med pregledi so zasačili pet vinjenih voznikov, ki so jih na podlagi 186. člena cestnoprometnega zakonika zaradi alkoholizirane vožnje tudi ovadili. Poleg tega so vsem petim zasegli vozniško dovoljenje, enega pa ovadili zaradi upiranja organom pregona.

Poleg tega so karabinjerji tudi ovadili eno osebo, ki se je na območju Italije nahajala nezakonito. O drugem mladeniču pa so obvestili prefekturo, saj so na njem našli manjše količine mamil za osebno rabo.