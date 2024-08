Ko spremenimo priimek, so dokumenti zastonj

Do nedavnega se je 39-letni Dolinčan Sandi Žerjal pisal Zeriali. Prvotni slovenski družinski priimek je po prefektovem odloku nazaj prejel lani. Če se je sprva zdelo, da z vračanjem slovenskega priimka ne bo večjih težav, pa se je zalomilo, ko bi morali Žerjalu izdati novo prometno dovoljenje z novim/starim slovenskim priimkom. Uradniki v Ulici Udine so padli z oblakov in niso vedeli, kaj naj storijo, Žerjal pa je moral pomoč iskati sam.

Zgodba se pričenja junija 2023, ko je Sandi Zeriali sklenil, da si svoj priimek povrne v slovensko obliko, ki je bila njegovim prednikom nasilno odvzeta. Iz krstnega lista je razvidno, da se je gospod Josephus Žerjal, dedek njegovega dedka, leta 1876 rodil s slovenskim priimkom. Na odseku za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice sta Sandi in žena Breda Cunja izbrskala uredbo, iz katere je razvidno, da je fašistična oblast priimek gospoda Josephusa leta 1926 spremenila v Zeriali, oziroma »povrnila v prvotno italijansko obliko«, kot so zapisali.

Dokumente sta zakonca nesla na tržaško prefekturo, ki je septembra lani izdala dekret o spremembi priimka v prvotno, slovensko obliko. Kmalu za tem je Sandi Žerjal dobil novo osebno izkaznico, prav tako njegovi hčerki.