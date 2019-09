Komaj so čakali, da vstopijo v razred

Za višješolci so bili danes na vrsti še naši najmlajši – v šolske klopi so se drug za drugim vrnili otroci in mladi, ki obiskujejo šole in vrtce večstopenjskih ravnateljstev Vladimira Bartola oz. Nabrežine.

Po besedah Caroline Visentin, ravnateljice Večstopenjske šole Vladimira Bartola – ki združuje vrtec v Lonjerju in tistega v Barkovljah, osnovne šole Frana S. Finžgarja v Barkovljah, Otona Župančiča pri Sv. Ivanu in Frana Milčinskega na Katinari ter srednjo šolo sv. Cirila in Metoda pri Sv. Ivanu oz. na Katinari – je prvi dan pouka zaznamovala neučakanost. Ravnateljica se je namreč pomudila pri svetoivanskih srednješolcih, ki so bili precej živahni. Pred šolo so se zbrali že ob 7.30, saj so komaj čakali, da vstopijo v razred. »Saj ni vsako leto tako ... Nekaj časa je lepo na počitnicah, potem pa pogrešajo družbo,« je hudomušno ugotavljala.

Pouk je prav tako včeraj stekel na Večstopenjski šoli Nabrežina, se pravi v vrtcih v Nabrežini, Devinu, Gabrovcu in Mavhinjah, v osnovnih šolah 1. maj 1945 v Zgoniku, Stanka Grudna v Šempolaju, Virgila Ščeka v Nabrežini in Josipa Jurčiča v Devinu ter na srednji šoli Igo Gruden v Nabrežini. Ravnatelj Marjan Kravos je bil včeraj zelo zaposlen, tako da mu nikakor ni uspelo stopiti v noben razred. Še marsikaj je treba namreč oblikovati, je zaupal.