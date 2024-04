Tommasi kandidira za sovodenjskega župana

Potem ko je še pred kratkim kazalo, da se Slovenska skupnost ne bo predstavila na občinskih volitvah v Sovodnjah, so se v stranki lipove vejice naposled le odločili, da se bodo udeležili junijske volilne preizkušnje. Za župansko mesto se bo potegoval občinski svetnik Kristian Tommasi. Kandidiral bo s podporo Slovenske skupnosti in občanske liste Tommasi za Župana, ki »se sklicuje na vrednote in cilje občanske liste, ki je na zadnjih deželnih volitvah nastopila v podporo deželnemu predsedniku Massimilianu Fedrigi«.

Odločitev o kandidaturi je padla na zadnji seji sovodenjske sekcije Slovenske skupnosti Remo Devetak, na kateri je Kristian Tommasi, sedanji načelnik svetniške skupine Korenine in bodočnost (ki je izraz Slovenske skupnosti), namreč potrdil svojo razpoložljivost, da kandidira za župansko mesto s podporo svoje stranke (Slovenske skupnosti) in nove liste Tommasi za Župana.

Kristian Tommasi si je v sovodenjskem občinskem svetu nabral kar nekaj izkušenj, saj trenutno opravlja svoj tretji svetniški mandat. Slovenska skupnost mu je podporo izrekla soglasno. Njegovo kandidaturo je podprla tudi nova občanska lista Tommasi za Župana. V tiskovnem sporočilu pojasnjujejo, da je omenjena »nastala na podlagi sodelovanja in soočanja med različnimi skupinami in posameznimi občani zmerne politične usmeritve, ki sta jim pri srcu bodočnost občine Sovodnje in njena aktivna umeščenost v pokrajini«. Poleg tega v tiskovnem sporočilu razlagajo, da »se Lista Tommasi za župana sklicuje na vrednote in cilje občanske liste, ki je na zadnjih deželnih volitvah nastopila v podporo deželnemu predsedniku Massimilianu Fedrigi«.