Pri preprodajalcu našli 250 gramov hašiša

Lokalna policija je prejšnji teden aretirala 33-letnega pakistanskega državljana R.B. zaradi posedovanja 250 gramov hašiša. S preiskavo so pričeli pred nekaj tedni po prijavah nekaterih prebivalcev v stanovanjskem kompleksu v Ulici Giarizzole, ki so opazili, da po zelenih površinah, ki jih uporabljajo tudi starejši in otroci, stalno hodijo ljudje, ki niso imeli nobene veze s tamkajšnjimi stanovanji in so vsi zahajali le v enega.

Lokalni policisti so zato po pričevanjih takoj začeli z opazovanjem dogajanja in kaj kmalu ugotovili, da prijave občanov držijo. Ugotovili so, da znotraj stanovanja prihaja do prodaje hašiša, s tem da so ustavili mladeniča, ki je malo prej kupil nekaj odmerkov prepovedane droge. Tako so lahko po obvestilu državnega tožilstva pregledali stanovanje R.B., v njem pa so našli 250 gramov hašiša, tehtnico in denar, ki naj bi ga dobil s preprodajo.

Moškega so zato aretirali in ga odvedli v zapor zaradi suma kaznivega dejanja posedovanja drog z namenom preprodaje in prodaje mladoletnikom.