Kosmati Gaby zavohal drogo

Policisti so pred nedavnim na železniški postaji v Trstu aretirali 32-letnega Tržačana, ki so ga zasačili z mamili. Pripeljal se je z vlakom iz Benetk. Pri aretaciji je bil ključen kosmati Gaby, pes, ki ga finančna policija uporablja pri tovrstnih kontrolah.

Ko so ga nato policisti železniškega oddelka pregledali, so našli 30 gramov kokaina, 8 gramov opiatov in 14 gramov druge droge, so danes sporočili. Pregledali so zato tudi njegovo stanovanje, kjer ravno tako ni manjkalo mamil. 32-letnik je doma poleg tega imel tehtnico za natančno merjenje. Na tej osnovi policija sklepa, da je moški preprodajal drogo.