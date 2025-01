Kramarji so se vrnili na obnovljen trg v Nabrežini

Na obnovljen in skorajda zaključen nabrežinski plac so se danes dopoldne vrnili kramarji. Pred dvema letoma so se morali namreč zaradi obnovitvenih del s trga premakniti k vaškemu pokopališču, danes pa so dočakali dolgo pričakovano novost in svoje blago prvič razstavili na obnovljeni lokaciji.

Danes je torek, se pravi običajni dan sejma, in krajanom ni bilo treba po sadje in zelenjavo oziroma čevlje in oblačila nekoliko stran od vaškega središča. Kramarji so se pripeljali s svojimi kombiji, jih parkirali na trgu in prednje postavili stojnice. Veselih obrazov seveda ni manjkalo.