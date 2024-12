Kulturni dom v Trstu postal newyorški kino, Titov Galeb čezoceanka

V italijanskem kinu se trenutno vrti najnovejši film režiserja Gabrieleja Salvatoresa Napoli-New York, ki so ga šest tednov snemali v Trstu in ga s pomočjo računalniške obdelave spremenil v New York. Tržaški gledalci so v nedeljo napolnili dve dvorani, da bi mu prisluhnili.

V Salvatoresovem New Yorku lahko prepoznamo veliko Trsta. V prvi vrsti Staro pristanišče, njegova skladišča in priveze. Pa tudi drogerijo Toso, kavarno San Marco, cerkev sv. Antona, Trgovinsko zbornico ... Vse je videti, kot bi bilo sredi New Yorka, tudi velika dvorana Kulturnega doma, v kateri domuje Slovensko stalno gledališče. To je Salvatores spremenil v newyorški kino, v katerem se na projekciji Rosselinijevega filma Paisà nepričakovano znajde mala protagonistka.

Če so nekateri kraji prepoznavni, so drugi manj znani, na primer notranjost špediterskega podjetja Parisi ali pa ladje Galeb, na kateri je maršal Tito gostil Sophio Loren in Winstona Churchilla. »Zelo smo hvaležni, da smo na Reki našli to ladjo, pa čeprav v zelo slabem stanju. Opremili smo jo in spremenili v čezoceanko. Ker pa ni imela več motorja, je ladja, ki v filmu pluje čez ocean, njena računalniška kopija,« je razložil Salvatores.