Kvestura in lekarne skupaj proti goljufom

Varnost je zdravje oz. Sicurezza è salute. Tako je naslov kampanji ozaveščanja, ki jo je zagnala tržaška kvestura v sodelovanju s tržaško zvezo Federfarma za preprečevanje goljufij. Za kaj gre smo novinarji izvedeli danes dopoldne na kvesturi, kjer sta kvestor Pietro Ostuni in predsednik tržaške Federfarma Marcello Milani predstavila letak kampanje in vse, kar predstavlja.

Dejansko gre za obsežno informativno kampanjo namenjeno šibkejšim družbenim skupinam, kamor sodi zlasti starejša populacija. Goljufi si izbirajo kajpak nebogljene žrtve, je ugotavljal kvestor in namignil na zadnje primere goljufij pri nas, na podle prevare, na katere starejši ljudje nepremišljeno nasedajo. »Njih je treba zaščititi z informiranjem - takim, ki zaleže, s preprostimi in jasnimi podatki,« je opozoril.

Sporazum z lekarnami

Na letakih, ki bodo izobešeni v 70 lekarnah na Tržaškem (61 v tržaški občini in 6 v sosednjih občinah), in zgibankah, ki jih bodo lekarnarji delili strankam, je navedenih nekaj nasvetov, kako goljufije preprečiti. »Varnost pomeni namreč zdravje, se pravi je primarna dobrina, ki jo gre zagotoviti sodržavljanom. Zato smo z zvezo Federfarma podpisali sporazum za sodelovanje na tako občutljivem področju,« je pojasnil kvestor in napovedal, da bodo podobnega v kratkem sklenili še z neko trgovinsko verigo.

Zakaj ravno z lekarnami? Ker gre za kraje, kamor redno zahajamo vsi, starejše osebe pa še posebno pogosto. Po zdravila, nasvet ali samo na klepet.