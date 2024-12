Laura Bassi proti Antarktiki v okrnjeni zasedbi

Tržaški poveljnik ledolomilca Laura Bassi Franco Sedmak je v pristanišču Lyttelton na Novi Zelandiji praznične dni preživel drugače, kot je bilo sprva predvideno. Skupaj s posadko čaka na kose ladijskega motorja, ki so jih zaradi okvare poslali na servis.

Kot smo poročali, je do okvare enega od dveh motorjev prišlo 17. decembra med potovanjem proti Antarktiki. Tja je ledolomilec tržaškega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS plul s svojo 23-člansko posadko in s 27-člansko ekipo tehnikov ter znanstvenikov, ki so bili sestavni del 40. italijanske raziskovalne odprave na Antarktiki.

Zalomilo se je le dva dni po odplutju iz novozelandskega pristanišča. Tega je kapitan Sedmak zapustil 15. decembra, 17. decembra okoli tretje ure zjutraj pa je zaradi okvare enega od dveh motorjev in napovedanega slabega vremena kurz naravnal proti zavetju južnega otoka Nove Zelandije. Nazaj v Lyttelton, kjer domačini Sedmaka in posadko že dobro poznajo, so pripluli 20. decembra, danes ali jutri pa naj bi servisirani kosi le prispeli. Mehaniki so za popravilo potrebovali več časa od sprva predvidenega prav zaradi decembrskih praznikov. Kot je po telefonu povedal Sedmak, računajo, da bodo takoj po popravilu, torej v ponedeljek ali torek, končno odpluli proti Antarktiki.

Toda zaradi zamud, ki so se nakopičile zaradi okvare motorja, v sklopu prvega potovanja (predvideni sta dve) na italijansko raziskovalno postajo Zucchelli na obali Rossovega morja na Antarktiki ne bo šla sprva predvidena raziskovalna druščina. Od predvidenih 27 članov »strokovne družine« se jih je domov predčasno vrnilo 19, saj se jim časovno ne bi izšlo opraviti vseh zastavljenih raziskovalnih nalog v Rossovem morju. Čeprav je ledolomilec Laura Bassi last inštituta OGS, so na njem tudi raziskovalci drugih inštitutov.