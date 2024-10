Ledinska imena iztrgali pozabi

V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine so starejši člani in odborniki dolinskega kulturnega društva Valentin Vodnik pretekli petek izvedli natančno raziskavo o ledinskih in hišnih imenih v katastrski občini Dolina, in sicer v vaseh Dolina in Kroglje, saj povojna nova naselja v tej katastrski občini - Žavlje in Frankovec - teh imen ne poznajo. Dokončali so tako delo, ki so ga leta 2018 pričeli učenci nižje srednje šole Simona Gregorčiča v okviru projekta Te skupne stezice. Ekipo so sestavljali odbornici Irina Pavlič in Mara Mura ter člani Zorko Jurjevič, Vojko Kocjančič, Milan Lovriha, Boris Pangerc, Oskar Slavec in Guerino Štranj.

Po dolgih urah debat in obujanja spominov so prišli do ugotovitve, da je skrajni čas, da se lotijo tega dela, ker zaradi razlastitev za gradnjo naftovoda in industrijske cone ter opuščanja kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, zlasti pa s številnimi novimi priseljevanji, taista imena hitro tonejo v pozabo. Za primerjavo, leta 1819 je nastal franciscejski kataster, ki je zabeležil kar 3500 ledinskih imen, ki so se tudi ponavljala. Sedaj so jih rešili pred pozabo le 110, saj so nazivi za dva milijona kvadratnih metrov razlaščenih zemljišč za vedno izginili.

Še zahtevnejše je bilo delo s hišnimi imeni. Teh so popisali 130 in še deset takih, kjer so družine izumrle in jim zato ni bilo mogoče določiti hišne številke. Prav hišne številke so povzročale veliko težav. Dolina namreč nima novejšega zemljevida z vsemi hišnimi številkami, praksa, da so novogradnjam izdajali zadnjo neizdano številko, pa je za tako veliko vas, kot je Dolina, vse zakomplicirala. Primer: pri hišni številki 1 se nahaja hiša številka 240, pri številki 4 pa 189 ... V obdobju vojne je bilo več hiš porušenih, kasneje pa so po dve ali tri majhne enote združili. Zato je bilo treba navesti za preostalo hišno številko več hišnih imen.

Delo še ni dokončano, saj je potrebno izdelati točnejši zemljevid oziroma zemljevide, po enega za vsak vaški predel. Zato bo obilna brošura doživela tisk pred koncem leta, napovedujejo pri društvu Vodnik.