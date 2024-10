Libsophia ali filozofski podkast

Ko je leta 2020 nastopila pandemija in so bile šole zaprte, si je Ermanno Ferretti, profesor na nekem liceju v Venetu, zamislil, da bi lahko filozofijo poučeval s krajšimi videoposnetki v lastni režiji. Tako so na Youtubu nastale prve video razlage in podkasti s filozofskimi vsebinami, ki so požele velik uspeh tudi po pandemiji. Pa ne samo med njegovimi dijaki, pač pa tudi med širšo publiko: po zaslugi sodelovanja s Fundacijo Luigi Einaudi, ki se ukvarja s temami, povezanimi s svobodo, je nastala nova spletna rubrika Libsophia, ki so jo včeraj predstavili v prostorih novega Trieste Campus.

V pogovoru s Francom del Campom, je Ermanno Ferretti pojasnil, da bo rubriko sestavljalo skupno 24 epizod: 12 jih bo posvečenih nekaterim velikim filozofom liberalizma, kakršni so bili denimo Adam Smith, John Locke, Luigi Einaudi, Benedetto Croce in drugi, ostalih 12 pa se bo osredotočalo na nekatere ključne pojme tega filozofskega toka, (1:51) na besede, kot so svoboda, posameznik, zasluge, konkurenca, enakost, raznolikost in podobno, je pojasnil. »Lotili se jih bomo z zgodovinsko-filozofskega vidika in vstopili v pomen, ki ga v sebi skrivajo ti pojmi, da bi hkrati lahko razumeli, kako so te ideje oblikovale našo družbo, našo državo, našo ustavo,« je predstavil rubriko.

Videoposnetki bodo nato v različnih oblikah objavljeni na spletu. Poglobljena različica bo dostopna na Youtubu, na Spotifyju in drugih platformah za podkaste pa bo na voljo samo zvočna različica za vse, ki raje poslušajo kot gledajo, nato pa bo na voljo tudi hitrejša različica za družbena omrežja, ki jih uporabljajo najmlajši, kot so Instagram, TikTok, X ali Twitter.