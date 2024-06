Lokalnim policistom pokazal ponarejeno vozniško

Lokalni policisti, ki so pred nekaj dnevi posredovali na prizorišču prometne nesreče, so posumili o vozniškem dovoljenju, ki jim ga je izročil eden od vpletenih voznikov. Italijanski državljan z bivališčem v Trstu jim je namreč pokazal avstrijsko vozniško dovoljenje. Na kraj so poklicali kolege, ki razpolagajo z napravo za ugotavljanje neoporečnosti dokumentov. Njihovi sumi so bili upravičeni, saj je preverjanje res pokazalo, da gre za ponaredbo. Moškega so ovadili zaradi uporabe lažnih dokumentov in so ga oglobili zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja. Za avtomobil pa so odredili prepoved vožnje. Med nadaljnjo preiskavo so še ugotovili, da avtomobil sploh ne bi bil smel voziti, ker je že bila odrejena prepoved vožnje zaradi drugih vzrokov, kar so dodali na seznam kršitev.