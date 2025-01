Martina Kafol nova predsednica Združenja založnikov FJK

Na zasedanju Združenja založnikov FJK, ki je potekalo ob zaključku leta v Vidmu, je odbor izvolil novo predsednico, in sicer urednico pri slovenskem Založništvu tržaškega tiska Martino Kafol.

Urednica bo nadomestila dosedanjega predsednika Združenja založnikov FJK Andreo Mascarina, ki je ravnokar zaključil svoj mandat. Poleg predsednice so založniki izvolili tudi podpredsednika Giuliana Vellisciga, sekretarko Martino Fullone ter svetnika Patrizio Dughero in Giovannija Avianija.

Martina Kafol je bila med ustanovitelji deželnega Združenja založnikov, njeno delovanje znotraj združenja pa je bilo vseskozi aktivno, veliko se je zavzela za povezovanje med različnimi založniškimi hišami, so v svojem sporočilu zapisali člani odbora. Njena izvolitev je še toliko bolj pomembna v vidiku Evropske prestolnice kulture, ki bo letos povezovala Gorico in Novo Gorico, so še dodali.