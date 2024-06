Med izvoljenimi tudi mladi obrazi

Po razglasitvi izidov občinskih volitev v Dolini, na Repentabru in v Zgoniku, kjer so županska mesta zasedli levosredinski kandidati Aleksander Coretti (prvič), Tanja Kosmina (drugič) in Monica Hrovatin (tretjič), je napočil čas za uradno potrditev sestave občinskih svetov ter obračune. Med izvoljenimi je več mladih obrazov, med neizvoljenimi pa je presenetljivo tudi marsikateri veteran lokalne politike, ki je bržkone računal na drugačen razplet. Imenovanja odbornikov in morebitni odstopi bi lahko sliko sicer še nekoliko spremenili.

V Dolini so volitve prenovile vrste tako zmagovite koalicije kot opozicije. Od ekipe župana Sandyja Kluna ostaja malo: če se župan ter podžupan Goran Čuk tokrat nista več potegovala za izvolitev, je od ostalih štirih odbornikov volilno »sito« prestala le Elisabetta Sormani, in to v velikem slogu. Zbrala je največ preferenc med vsemi v občini (175) in se tako seveda povzpela tudi na vrh seznama Slovenske skupnosti, kar je za italijansko govorečo kandidatko nekaj neobičajnega. Prehitela je tudi nesojenega županskega kandidata Marka Savrona (absolutno drugo mesto s 155 glasovi), ki bo v skladu s predvolilnim dogovorom podžupan. Zunaj so ostali odborniki Davide Štokovac (SSk, 45 glasov), Antonio Ghersinich (DS, 22) in Franca Žerjal (DS, 13). Po drugi strani se po petletnem premoru vrača nekdanji odbornik Franco Crevatin (DS, 75). Med novinci je tudi 21-letni Giacomo Buzzai (DS, 95), najmlajši občinski svetnik v vseh treh občinah. V opoziciji prvič po letu 2004 ne bo Borisa Gombača, nosilca istoimenske liste, ki mu je izvolitev ob 40 prejetih preferencah ušla za las.

Na Repentabru je najuglednejša »žrtev« teh volitev nekdanji župan in trenutno edini slovenski deželni svetnik Marko Pisani. Če je aprila lani na deželnih volitvah v FJK zbral 986 glasov, se je moral tokrat na domačih tleh zadovoljiti z 31 preferencami. Na listi Skupaj za Repentabor ga je za pičla dva glasova prehitel neumorni Maurizio Vidali. Med zmagovalci sta tudi 29-letna dosedanja odbornica Melania Kalz in 27-letna Urška Ravbar.

V Zgoniku je svojo priljubljenost potrdila najmlajša podžupanja doslej, zdaj 27-letna Martina Budin (147 preferenc), po njej je največ glasov prejel odbornik Igor Černjava (112). Opozicijo bo vodil bivši župan Mirko Sardoč, z njim bosta še ne 22-letna Neža Gruden (29 glasov) in veljak zgoniške SSk Dimitri Žbogar (24).