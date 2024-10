Med oljkami in srčnimi željami

Občina Dolina se je podobno kot miljska in devinsko-nabrežinska občina pridružila nacionalni akciji in povabila radovedneže med oljke na Dolgi kroni in okolici. Na štartni točki je kakim 25 udeležencem v imenu dolinske občine dobrodošlico izrazil občinski odbornik Paolo Paoletti, ki je pristojen med drugim za športne in rekreacijske dejavnosti.

V spremstvu naravoslovnega vodiča skupine Estplore Sajmona Ferfolje so pohodniki - večina jih je bilo tokrat Tržačanov, krajanov je bilo v primerjavi s preteklimi leti manj - podali med oljke in spoznavali sestavo oz. geološke značilnosti zemlje, na kateri uspešno uspevata trta in oljka, izvedeli za razlike med Krasom in Bregom, za vpliv podnebja in bližine morja na oljko ter številne zanimivosti o rastju na tem območju.

Popoldne pa so na svoj račun prišli novorojenčki, ki so v dar prejeli sadiko oljke.