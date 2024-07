Med prepirom padel z balkona

Nedeljsko popoldne v Ulici Papaveri je zaznamovala huda nesreča ali celo poskus uboja: moški je med prepirom s svojo partnerko (šlo naj bi za slovensko državljanko M.B.) padel z balkona v prvem nadstropju z višine kakih petih metrov. Pristal je na travnati gredici pod balkonom. Par naj se ne bi sprl prvič, po pričevanju soseda naj bi do krvavega obračuna prišlo že leta 2019.

Reševalci naj bi 45-letnika v nedeljo našli sede, ponesrečenec naj bi tudi vstal in prehodil nekaj korakov, na kar naj bi se zgrudil na tla. Na kraju so ga oskrbeli in ga z rešilcem odpeljali v bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje naj bi bilo resno, ponesrečenec sicer naj ne bi bil v življenjski nevarnosti.

Na kraj dogajanja so prihiteli tudi karabinjerji z nabrežinskega poveljstva, ki preiskujejo okoliščine nesreče. Pridržali so partnerko ponesrečenca, osumljena je poskusa uboja. Zoper njo je tržaško tožilstvo uvedlo preiskavo. Okoliščine sicer niso povsem jasne. Pristojni preiskujejo, ali je šlo za poskus samomora, ali je moškemu spodrsnilo ali pa ga je partnerka z balkona porinila.

Sosedje so se včeraj v glavnem zavili v molk. Le eden je včeraj povedal, da naj bi se partnerja že več let prepirala, leta 2019 je ženska partnerja v istem stanovanju že napadla z dvema kuhinjskima nožema in ga ranila. Takrat si je prislužila ovadbo, odredili so ji tudi prepoved približevanja moškemu.

Slednji pa naj ne bi bil njena prva žrtev. Ženska je namreč v Gorici leta 2016 že napadla drugega moškega in ga s tlakovcem mahnila po glavi, za kar so ji sodili.