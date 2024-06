Mejo prečkal z ženinim priimkom

Karabinjerji iz Nabrežine so v bližini državne meje pri Bazovici prestregli 40-letnega albanskega državljana na begu. V zaporu mora prestati eno leto in osem mesecev, ker je leta 2014 pobegnil iz zapora v Novari, za njim pa so se nato izgubile vse sledi. Medtem se je vrnil v Albanijo, kjer se je poročil in prevzel ženin priimek, pri čemer je tudi spremenil osebne dokumente. Kljub dejstvu, da so ga organi pregona dolgo iskali, je z novo identiteto vstopil v Italijo. Njegov beg pred roko pravice pa se je zaključil ravno pri Bazovici, kjer so o njem posumili karabinjerji. Ustavili so ga in ga pospremili na poveljstvo. Med legitimacijo so ugotovili, da gre kljub novemu priimku za istega moškega, ki so ga iskali tri leta, pri čemer so ga aretirali in prepeljali v tržaški zapor.