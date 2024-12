Ministra »blagoslovila« novo pomorsko povezavo

Čeprav je prva ro-ro ladja iz egiptovskega pristanišča Dumyat (italijansko Damietta) v Trst prispela že v ponedeljek zjutraj in še istega dne odplula nazaj, so novo povezavo krstili šele včeraj. Za to so izkoristili prisotnost ministra za infrastrukturo in promet Mattea Salvinija, ki je zgodaj popoldne stopil na krov enega od trajektov danske družbe DFDS. V ozkem krogu lokalnih politikov in podjetnikov, ki so vpleteni v to novo pomorsko linijo, so nazdravili trgovanju ne le med dvema dvema državama, pač pa tudi med celinama. Krsta se je udeležil tudi egiptovski minister za promet Kamel El-Wazir.

Po koncu krajše slovesnosti na eni od ro-ro ladij je italijanski minister Salvini pred vhodom na peti pomol, ki ga upravlja tržaško podjetje Samer & Co. Shipping, medijem zaupal, da se zaveda, da ima Italija z Egiptom še neporavnane račune kar zadeva smrti Giulia Regenija, a kljub temu je treba misliti tudi na ekonomske, kulturne, trgovske in infrastrukturne interese. Izpostavil je, da so najprej pandemija in nato še vojne pokazale krhkost globalnega gospodarstva, zato je še toliko bolj pomembno, da se Italija povezuje s sredozemskimi državami, ki bi lahko v naslednjih letih doživele industrijsko rast. Nova ro-ro povezava z Egiptom bo za zdaj delovala enkrat tedensko, a minister Salvini si želi, da bi se v prihodnje okrepila.

Nove pomorske povezave, ki bo služila predvsem prevozu živilskih izdelkov, med katerimi bodo prevladovali sadje in zelenjava za severnoevropski in vzhodnoevropski trg, se je razveselil tudi izredni komisar pristaniške uprave Vittorio Torbianelli, ki je spomnil, da je bila povezava med Trstom in Egiptom že v 19. stoletju ključnega pomena med tema dvema državama. Zanj je potencial te povezave velik predvsem zato, ker bo blago iz Egipta do evropskih držav potovalo malo časa, cene pa bodo konkurenčne zlasti zaradi nizkih pristaniških pristojbin.

