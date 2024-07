Miramarske pomaranče dobile nov zimski dom

Steklenjak, ki ga je v Miramarskem parku leta 1860 postavil Maksimiljan Habsburški, je zasijal v prenovljeni podobi. Stekleno toplo gredo z železnim ogrodjem, delo znamenitega arhitekta Carla Junckerja, so včeraj zjutraj predali namenu, v njej se bodo po novem v zimskih mesecih bohotila drevesa agrumov – posebnih sort limon, predvsem pa pomaranč, ki so jih v Firencah gojili sami Medičejci.

V drugi polovici 19. stoletja se je razširila gradnja steklenih toplih gred. Nove tehnike obdelave železa so namreč omogočale gradnjo steklenjakov s kovinskim ogrodjem. Med sedanjo prenovo, ki jo je vodil arhitekt Carlo Manfredi, so v celoti ohranili originalen videz strukture, v njeno notranjost so napeljali le vodo za zalivanje rastlin ter elektriko za osvetlitev in ogrevanje. V topli gredi se temperatura namreč nikoli ne bo spustila pod pet stopinj Celzija, talno ogrevanje omogoča preživetje agrumov tudi v mrzlih in vetrovnih zimskih mesecih.

Prenovo, ki je stala približno 350.000 evrov, je financiralo ministrstvo za kulturo, Andreina Contessa z ekipo si nadeja, da bi v prostoru v prihodnje tudi priredili razstavo.