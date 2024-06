Mladeniča v morju še niso našli

Gasilci in obalna straža še vedno brez uspeha iščejo fanta, ki je ponoči padel v morje med tretjim in četrtim pomolom.

Alarm je sprožilo dekle, ki je bilo takrat z mladeničem in skupino vrstnikov na pomolu. Kaže, da so vsi pregloboko pogledali v kozarec, ko je prišlo do nezgode, po kateri so se vsi porazgubili. Dekle je odhitelo do policistov, ki so bili na Trgu Libertà, in jih obvestilo o dogodku. Poklicali so službo za nujno medicinsko pomoč Sores.

Po prvih informacijah, kaže, da gre za 24-letnega Maročana, prosilca za azil. Pretiraval naj bi s pitjem, tako kot ostali prijatelji in kar samostojno skočil v morje. Za njim pa se je izgubila vsaka sled.

Iskalno akcijo usklajuje tržaška luška kapitanija ob sodelovanju gasilcev, ki so se med prvimi pripeljali na kraj s potapljači, obalne straže in finančne policije ter helikopter civilne zaščite in gasilcev.