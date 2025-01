Mladi motorist podlegel poškodbam

Mladi motorist, ki je danes ob 10.50 v Ulici Coroneo v Trstu, lučaj od sodišča, s svojim motornim kolesom triumph trčil v avtomobil znamke Subaru, je v bolnišnici naposled podlegel hudim poškodbam. 26-letni Luca Grieco je bil kot nepremičninski posrednik zaposlen pri eni od tržaških agencij. Okoliščine nesreče niso bile povsem jasne, primer preiskuje lokalna policija, trčenje v bližini Ulice Zanetti je bilo vsekakor silovito. 74-letni avtomobilist se pri tem ni poškodoval, motorista pa je odbilo več metrov stran in je pristal pod parkiranim vozilom. Srce mu je zastalo, reševalci službe 118 so ga uspešno oživljali, ampak možgani so bili predolgo brez kisika, poškodovana pa naj bi bila poleg drugih delov telesa tudi hrbtenica. V katinarski bolnišnici so si prizadevali, da bi mladega moškega obdržali pri življenju, vendar so se poskusi na koncu izjalovili.