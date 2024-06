Mlado dekle na območju Kontovela policisti rešili pred smrtjo

Policisti iz Nabrežine so na območju Kontovela rešili pred samomorom mlado dekle. O njeni nameri jih je obvestilo osebje enote za duševno zdravje. Mlada pacientka je napovedala usodno dejanje, tudi v preteklosti pa je imela težave zaradi samopoškodovalnega vedenja.

Policisti so preiskali gozdnato območje in več stez na območju Kontovela. Naenkrat so zaslišali stokanje in so v goščavi zasledili ozko in težavno pot, ki iz gozda pelje proti vasi. Po približno tridesetih metrih so opazili še viseče telo. Takoj so ugotovili, da gre za iskano dekle. Dvignili so jo in razvezali vozel okrog vratu. Bila je brez zavesti in z modrimi ustnicami, kmalu pa se je opomogla. Prenesli so jo do mlake, kjer jo je osebje službe 118 prevzelo v oskrbo. Prepeljali so jo v tržaško glavno bolnišnico.