Množična udeležba na shodu za Wärtsilo

Bitka proti napovedani ukinitvi proizvodnih dejavnosti tovarne Wärtsila v Boljuncu ni le tržaška. Preklic odslovitve 451 delavcev in še enkrat toliko zaposlenih v povezanih dejavnosti je danes dopoldne na Borznem trgu složno zahtevala tudi trojica državnih voditeljev sindikatov Massimiliano Nobis (Fim Cisl), Luca Trevisan (Fiom Cgil) in Michele Paliani (Uilm Uil). Udeležba je bila tako kot na nedavnem protestu na Velikem trgu množična, če upoštevamo vročino in da gre za obdobje, ko je mnogo ljudi na dopusti.

Sindikati so prešteli 1500 ljudi, udeležba stavke, ki je potekala sočasno pa je bila skoraj stoodstotna. Za osem ur so prekrižali roke v vseh italijanskih tovarnah Wärtsile, in sicer v Genovi, Neaplju, Tarantu in kraju Diano D’Alba pri Cuneu. Spet je obveljala tudi solidarnost oblasti. Zbrane sta med drugimi nagovorila deželna odbornica za delo Alessia Rosolen in tržaški župan Roberto Dipiazza, navzoč je bil dolinski župan Sandy Klun. Pred odrom pa se je pojavilo preko 400 modrih čepic in čelad, ki so jih protestniki tja postavili v opozorilo, da ogrožena delovna mesta v prvi vrsti pomenijo prihodnost zaposlenih in njihovih družin.