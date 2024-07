V nedeljo je obmejna policija v sodelovanju s karabinjerji iz Nabrežine posredovala na Opčinah, kjer so se po sredi ceste prosto sprehajali trije konji. Njihova prisotnost je bila na prometni cesti nevarna. Sile javnega reda so jih ulovile in jih do prihoda lastnika, ki so ga izsledile, zavezale na trdno zgradbo, da živali ne bi več povzročale nevarnosti v prometu.