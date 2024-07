V Ulici Commerciale je prišlo do prometne nesreče, v kateri je avtomobil fiat zbil pešca na prehodu za pešce. Do nesreče je prišlo pri hišni številki 134 v smeri proti Trstu. Mlad fant, ki ga je zbil avtomobil, je med trkom razbil vetrobransko steklo. Na kraj so prihiteli rešilci in lokalna policija. Kaže, da se pešec ni huje poškodoval, saj je bil ves čas pri zavesti.

Zaradi nesreče pa so v Ulici Commerciale nastali dolgi zastoji.