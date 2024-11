Moda brez meja za projekt Go! 2025

Umetniška rezidenca za najbolj obetajoče modne oblikovalce z vseh koncev sveta, razstava pod milim nebom in v tržaškem muzeju sodobne mode ITS Arcademy, izobraževalne delavnice. To so glavne pobude, s katerimi želi program Evropske prestolnice kulture (EPK), ki bo v prihodnjem letu povezal Gorico in Novo Gorico, počastiti Fundacija Its - International Talent Support v sodelovanju z Deželo FJK.

Kot je na včerajšnjem srečanju z novinarji povedala predsednica te fundacije Barbara Franchin, se bo tudi njihov spremljevalni program odvijal pod geslom Borderless (Brez meja). »Ustvarjalnost nima meja in naša fundacija že od ustanovitve promovira prostor, v katerem je mogoč prost pretok idej. Prav zato nas veseli, da smo lahko del projekta Go! 2025 Borderless, saj smo prepričani, da lahko umetnost in nadarjenost presežeta vsako oviro,« je dejala Franchinova in v kronološkem redu naštela dogodke, s katerimi bodo počastili EPK.

17. januarja bodo na Ulici Cassa di Risparmio v Trstu, kjer se nahaja tudi muzej ITS Arcademy, odprli fotografsko instalacijo modnih kosov, ki jih je za zadnjo izdajo modnega natečaja ITS Contest pripravilo deset finalistov. Od 9. do 19. marca bodo pripravili umetniško rezidenco za deset obetajočih modnih oblikovalcev, ki se bodo uvrstili v finalni izbor modnega natečaja ITS Contest 2025. Finalisti bodo v desetih dneh svoje znanje izpopolnjevali tako v tržaškem modnem muzeju kot v vili Manin.

Konec marca bodo v muzeju ITS Arcademy odprli že tretjo modno razstavo, ki jo bo tudi tokrat uredil modni poznavalec Olivier Saillard, v projektu pa bo sodeloval tudi filozof Emanuele Coccia. Razstavo bo tandem poimenoval Fashionladns: Clothes Beyond Borders.

