Morje ne bo več sililo v vas

Dela na protipoplavnih pregradah oz. zaporah pred plimo vzdolž obalnega pasu v Ribiškem naselju so se po dolgih letih zaključila. Tako imenovani »mini-mose« je končno nared in vas bo zaščitil pred visokim plimovanjem, ki je še vsakič preplavljalo naselje in povzročalo ogromno škodo tamkajšnjim stanovanjskim hišam.

Devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta se je za izpeljani projekt zahvalila domačemu odborniku za infrastrukturna dela Lorenzu Pipanu, Konzorciju za bonifikacijo posoške ravnine in deželnemu odborniku Riccardu Riccardiju. »Ko sem prevzela vajeti občine, smo se morali takoj soočiti z visoko plimo, ki smo ji bili kos po zaslugi prostovoljcev občinske ekipe civilne zaščite, ki so noč in dan polagali vreče peska za zaščito hiš pred vodo. Počutili smo se nemočni pred vodo, ki je hitro naraščala, prekrila pomol in ni kazala, da bi se želela ustaviti. Pregrade so danes uspešna obramba pred vodo in vaščani so lahko končno brez skrbi,« je ocenila županja.

Vprašanje ureditve pregrad se vleče že dolgo let. Prvotno bi morali strukturo zgraditi po hitrem postopku v okviru civilne zaščite, Retova županska koalicija pa se je odločila, da bo sama opravila poseg, kar pa ji ni uspelo, saj je bil postopek ustavljen zaradi pakta stabilnosti. Odbornik za infrastrukturna dela Lorenzo Pipan je spomnil, da so bila prva sredstva za ureditev nakazana med letoma 2010 in 2011, šele zadnje leto mandata pa je koaliciji županje Pallotta uspelo zbrati potrebnih 460 tisoč evrov in pospešiti dela.