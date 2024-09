Na dvorišču vrtca je padlo drevo

Danes (v torek, 17. septembra) dopoldne so tržaški gasilci začeli poseg na dvorišču vrtca z italijanskim in slovenskim oddelkom v barkovljanski Ulici Vallicula zaradi padlega drevesa. Burja, ki je tudi sicer po Trstu povzročila nekaj manjših problemov zaradi padajočih in nevarnih vej, je podrla tamkajšnje drevo. To je padlo v bližini igral, kjer se ob lepšem vremenu zadržujejo tamkajšnji malčki.

Zaradi relativne velikosti padle lipe in splošne varnosti so gasilci z motornimi žagami posekali drevo na manjše kose, kar bo omogočilo njegovo odstranitev.