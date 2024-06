Na kriškem nadvozu stekla obnovitvena dela

Na železniškem nadvozu na cesti za Brojnico, kjer so se pred časom pojavile razpoke, so se v preteklih dneh začela obnovitvena dela. Da z nadvozom pod Križem nekaj ni v redu, je lani poleti opozoril Primorski dnevnik, nakar je predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni z zadevo seznanil pristojnega tržaškega občinskega odbornika Micheleja Babudra.

Pismu občinskemu upravitelju je Vidoni priložil fotografije, ki jih je na nadvozu posnel naš fotograf Damjan Balbi. Na njih so razvidne razpoke na asfaltu in na pločniku nadvoza. Po zakonu je za nadvoz odgovorna Občina Trst, ker je tamkajšnja cesta občinska, redne kontrole sicer izvaja tudi železniška uprava, kar velja za vso tovrstno infrastrukturo na železnici.

Železniški nadvoz pod Križem so zgradili po tragični prometni nesreči leta 1973, ko je vlak ob odprtih zapornicah trčil v avtomobil. V nesreči je izgubil življenje Prosečan Zdravko Verša, njegova žena in sin pa sta bila hudo poškodovana. Tragedija je spodbudila pristojne, da končno zgradijo nadvoz, ki so ga Križani zaman zahtevali vrsto let, s parlamentarnim vprašanjem je njegovo gradnjo spodbudil tudi takratni poslanec Albin Škerk. Na cesti, ki povezuje Križ z Obalno cesto in z Brojnico, kjer je dobro obiskana in priljubljena plaža, je posebno v poletnih mesecih promet zelo gost.