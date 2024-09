Na ladjah bodo zaposlili 75 ljudi

Družba Coste Crociere bo s pomočjo Dežele Furlanije - Julijske krajine okrepila svoj kader. Na voljo je 75 delovnih mest, prijave pa bodo odprte do 4. oktobra. Potek selekcij so včeraj na sedežu dežele na Velikem trgu opisali predstavniki deželnih uradov za stike s podjetji, izobraževanje in delo Gianni Fratte, Veronica Stumpo in Anna D’Angelo, predstavnica družbe Costa Crociere Daniela Cimone in deželna odbornica za delo in izobraževanje Alessia Rosolen.

Poudarili so, da se okrog 97 odstotkov vseh kandidatov, ki se prebijejo čez razne stopnje selekcij in zaključijo potrebno usposabljanje, naposled kot novozaposlen vkrca na potniško ladjo.

Ladijska družba, ki ima svoj sedež v Genovi in trenutno razpolaga z devetimi ladjami za križarjenje, na katerih lahko turisti potujejo po vsem svetu, išče pet različnih poklicnih profilov, in sicer receptorje, prodajalce počitniških paketov, zaposlene v administraciji, grafične oblikovalce in fotografe. Prijave na prosta delovna mesta bodo zbirali na spletni strani dežele offertelavoro.regione.fvg.it oziroma preko aplikacije LavoroFVG do petka, 4. oktobra.

Pogoji za prijavo so: višješolska izobrazba, poznavanje angleškega jezika (vsaj raven B1) ter nemščine, španščine ali francoščine (raven B1) za prijavo na delovno mesto receptorja, prodajalca počitniških paketov in grafičnega oblikovalca (za zaposlene v administraciji je zaželena raven poznavanja drugega tujega jezika A2). Na razpisana delovna mesta se lahko prijavijo brezposelne polnoletne osebe z evropskim državljanstvom, ki bivajo na območju Furlanije - Julijske krajine. Predpogoj za prijavo na vsa omenjena delovna mesta pa je sposobnost plavanja.

Dodatne informacije v zvezi z zaposlitvenimi dnevi ponujajo v tržaškem centru za zaposlovanje oziroma preko elektronskega naslova ido.ts@regione.fvg.it in telefonske številke 040 377 2877.