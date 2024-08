Na Opčinah razmišljajo o jaslih

Novo šolsko leto se počasi, a vztrajno bliža, na področju predšolske ponudbe pa velikih novosti tudi letos ne bo. Napovedano odprtje novih jasli v Rojanu so za nedoločen čas preložili, odprtje slovenskih jasli na Krasu pa je še vedno bolj utopija kot ne. Vsaj kar se z občinskega zornega kota tiče. Potreba po odprtju slovensko vzgojno-izobraževalne ustanove za malčke do tretjega leta starosti dejansko obstaja, kar so krajani zahodnega in vzhodnega Krasa letos spomladi izrazili s podpisom peticije, ki sta jo pripravila krožka Demokratske stranke v teh dveh kraških okoliših. Da bi bilo treba na Krasu odpreti jasli, je prepričanih 700 podpisnikov. Med najprimernejšimi lokacijami za slovenske jasli so bili omenjeni Opčine, Prosek in Gropada.

In prav tu se že več kot leto dni kali ideja za slovenske jasli. Pobudnik te zamisli je Sklad Mitja Čuk, katerega predstavniki so bili v preteklih dneh v Ljubljani pri državni sekretarki Vesni Humar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu in ji predstavili projekt, ki je sicer šele v idejni fazi. V Ljubljani so pohvalili idejo, a konkretnih namigov za izvedbo pobudniki niso dobili. Sklad Mitja Čuk, ki se sicer primarno posveča osebam s posebnimi potrebami, resno preučuje možnost, da bi večnamenski prostor na Repentabrski ulici preobrazili v slovenske jasli, a v tej embrionalni fazi se v podrobnosti še nihče ne želi spuščati. V Skladu so sicer potrdili, da so se v preteklih mesecih srečali s predsednico vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutto in ji predstavili namere, s temi so seznanili tudi slovenski krovni organizaciji, a kot pravijo, zaenkrat vse ostaja še v povojih.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.